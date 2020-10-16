«Острокопытных мы с улицы уберем»: в МВД Белоруссии назвали условие для стрельбы на протестах

«Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных „острокопытных“ мы с улицы уберем. Любой, кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие», — сказал Карпенков.

Он добавил, что среди протестующих нет «мужиков», которые по-настоящему любят Белоруссию. По словам Карпенкова, в нынешних акциях участвуют «организованные преступные группы по принципу 1990-х годов» и «аморальные и циничные лица».

Протесты в Белоруссии не прекращаются уже третий месяц. Все началось после выборов президента республики 9 августа, когда ЦИК обнародовал результаты голосования. По данным Центризбиркома, действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко заручился поддержкой 80,1% пришедших на избирательные участки белорусов. Его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% граждан. Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, а оппозиция сформировала координационный совет.

Тихановскую объявили в межгосударственный розыск по статье «Призывы к свержению конституционного строя».