Между представителем России в ООН Василием Небензей и представителем США Линдой Томас-Гринфилд произошла жесткая перепалка во время заседания Совета безопасности. Об этом сообщил The Washington Post.

Небензя резко отреагировал на высказывание американского полпреда о том, что Россия якобы выставляет Запад и Украину агрессором, не имея на то фактических оснований. По ее мнению, российская сторона хочет использовать это для вторжения на украинскую территорию.

Российский полпред ответил, что США намеренно провоцируют Россию, заявляя о планах РФ о вторжении на Украину.

«Вы словно ждете, что ваши слова станут реальностью», — заявил Небензя.

Ранее аналитики американского издания Quartz предупредили, что в случае введения новых санкций со стороны США в отношении России цены на ключевые товары поднимутся во всем мире.

Страны Запада в течение последних месяцев неоднократно говорили о подготовке Россией военного вторжения на Украину.