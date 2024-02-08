Мир 08 февраля 2024, 19:25 Осторожно, возможен бунт. Европа признала неудобную правду про Украину РИА «Новости»: ФРГ оказалась на перепутье из-за финансовых отношениях с Украиной Pxhere

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В Германии нарастают противоречия из-за нехватки денег и помощи Украине. ФРГ находится буквально на перепутье, сообщило РИА «Новости». Не секрет, что государство беднеет, но украинская сторона тормозит «локомотив Евросоюза».

Германия — второй по величине спонсор помощи Украине после Соединенных Штатов. Но в одиночку снабжать оружием украинскую армию не в состоянии.

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Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер признал, что страна беднеет из-за отсутствия экономического роста и больше не конкурентоспособна. Независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал «360», что в Германии происходит драма, перерастающая в трагедию. Всего за пару лет некогда самое мощное государство Европы пришло в упадок.

Вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек отмечал, что Германия продолжает тратить деньги на Украину, но средства в казну не поступают.

«Да и министр финансов полгода назад жаловался: не хватает средств даже на взносы в ЕС, поскольку все отдали Киеву», — написали авторы материала.

Рейтинги федерального канцлера Германии Олафа Шольца давно бьют антирекорды. Его даже считают самым неудачным и беспомощным человеком в этой должности за 50 лет истории страны. При этом политик продолжает выступать за помощь Украине. Иностранные СМИ пишут о «тихом бунте» среди свободных демократов из-за «токсичности» Шольца.

Ранее акции фермеров за свободную торговлю прошли в Германии, Франции, Польше, Румынии и других странах. Европейцы потребовали вернуть пошлину на товары с Украины.