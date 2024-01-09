Мир 09 января 2024, 11:48 «Остин никуда не денется». Байден отказался увольнять главу Пентагона за сокрытие госпитализации Politico: Байден не уволит Остина, даже если тот попросит Mc1 Alexander Kubitza/Dod/globallookpress

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Президент США Джо Байден не собирается увольнять министра обороны Ллойда Остина, скрывавшего новости об экстренной госпитализации. Об этом четыре высокопоставленных чиновника из администрации рассказали газете Politico.

Как отметил один из собеседников издания, президент не принял бы отставку, если бы Остин ее подал.

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«Остин никуда не денется», — заявил спикер.

Байден решил поддержать Остина, несмотря на призывы республиканцев, в том числе бывшего президента Дональда Трампа, уволить шефа Пентагона. Нынешний американский лидер и его команда остались непреклонны в том, что у Остина хорошая репутации, несмотря на то, что он не проинформировал в течение трех дней Белый дом или своего заместителя о том, что попал в больницу.

На прошлой неделе Остин не сообщил, что его экстренно госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида с осложнениями в после неизвестной хирургической процедуры. Ранее конгрессмены США потребовали от главы Пентагона объяснений из-за сокрытия болезни.

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