17 ноября 2022, 00:52
Одесса погрузилась во тьму — видео
Житель Одессы поделился видео оставшегося без электричества города
Одесса осталась без света после ударов по энергетической инфраструктуре. Местные жители делятся в соцсетях видео с погрузившимся в темноту городом.
В Одессе нет электроснабжения больше суток. Аварийные отключения затронули почти все районы города.
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Российские военные с 10 октября наносят удары по энергетическим объектам Украины в ответ на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября. В настоящий момент почти четверть населения Украины осталась без света. Об этом заявил ранее глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на пресс-конференции после заседания по поставкам оружия на Украину.
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Вашингтон продолжает поддерживать Киев. Президент Джо Байден запросил у Конгресса США более 37 миллиардов долларов в качестве дополнительной помощи Украине. Глава американской администрации рассчитывает, что его страна и дальше будет отправлять Киеву вооружение и перечислять средства.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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