Мир 22 мая 2023, 18:43 Оставшийся вне второго тура выборов президента Турции Оган поддержал Эрдогана Ставший третьим на выборах президента Турции Оган призвал отдать голоса Эрдогану РИА «Новости»

Читать 360tv в

Кандидат в президенты Турции от политического блока «Альянс Отцов» Синан Оган призвал сторонников голосовать во втором туре за действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«Я заявляю, что мы поддержим кандидата от Народного альянса Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов», — заявил Оган.

Реклама

Он добавил, что все избиратели, кто отдал в первом туре ему свои голоса, теперь должны сохранить пост главы государства за действующим президентом.

Первый тур президентских выборов и голосование за новый состав парламента Турции прошли 14 мая. После подсчета голосов ни один из кандидатов не набрал более 50%. Занявшие первое и второе место действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (результат — 49,51%) и кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу (результат — 44,88%) вышли во второй тур. Синан Оган получил только 5,17% голосов избирателей.

Второй тур выборов президента Турции пройдет в воскресенье, 28 мая.