Оставшиеся в США жители СНГ и Украины обратились за помощью к России

Граждане Белоруссии, Украины и Казахстана не могут выехать из США во время пандемии. Они попросили российское посольство в Штатах помочь им вернуться к родным.

«Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов на странице дипведомства в Facebook.

Он также упомянул и о вылетевшем недавно из Нью-Йорка самолете «Аэрофлота». Борт вернет на родину 369 человек. По словам Антонова, такое количество людей стало рекордным для эвакуационного рейса.

Дипломат уточнил, что 40 пассажиров — россияне из так называемого «гуманитарного списка». То есть это граждане РФ, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Речь идет о пожилых, инвалидах или тех, кто проходил лечение и реабилитацию в Соединенных Штатах.

Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами. Исключение касаются эвакуационных, санитарных, грузовых, почтовых, гуманитарных рейсов. Также запрет не касается перегона пустых лайнеров для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки. Кроме того, отдельные рейсы можно осуществлять с разрешения российского правительства.

Ранее Росавиация подсчитала, что из-за ограничительных мер российские авиаперевозки сократились на 91,8% за последний месяц.