Мир 08 апреля 2024, 18:15 Оставшейся без помощи Запада Украине отвели один год New Yorker: Украина проиграет за год, если Запад уменьшит объемы помощи РИА «Новости»

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В случае сокращения объемов западной помощи Украина проиграет в конфликте с Россией в течение года. Об этом журналу New Yorker сказал пожелавший остаться инкогнито командующий взводом ВСУ.

«Мы начинаем проигрывать. Не стремительно, но стабильно», — сказал он.

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Военнослужащий выразил мнение, что Украина продержится еще несколько лет, если западные страны продолжат обеспечивать ее на текущем уровне.

«Но если помощь Запада сократится, то в течение года нам настанет конец. Но и ее увеличение приведет к тому, что на поле боя возникнет тупиковая ситуация. И разрешится она лишь тогда, когда кончатся солдаты», — добавил командующий взводом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у страны возникли серьезные проблемы с обороной Харькова. Он попросил у западных спонсоров больше систем противовоздушной обороны для защиты города.