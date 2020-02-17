Оставшаяся в КНР россиянка рассказала о жизни китайцев в условиях карантина

По словам Дорофеевой, китайцы нормально восприняли реалии новой жизни. Они поддерживают друг друга и работают дистанционно из дома. При этом людям выдают специальные талоны «на выход в свет». Например, из дома можно выйти только одному члену семьи раз в три дня. Сотрудники полиции и охрана жилых комплексов следят за исполнением правил.

«Я даже не думала улетать, мы считаем, что в Китае безопаснее, потому как здесь хотя бы знают, что делать. <…> «У них (китайцев — прим. ред.) прекрасно получилось наладить онлайн-торговлю, освоят и онлайн-работу», — поделилась собеседница издания.