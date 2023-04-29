Мир 29 апреля 2023, 09:16 Оставят у разбитого корыта. Американский разведчик раскрыл, как США покинут Украину Экс-разведчик ВС США Риттер: после своего ухода США оставят украинцев у разбитого корыта РИА «Новости»

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США уйдут с территории Украины, просто «выключив телевизор», чтобы не видеть происходящее в стране. Подобную тактику американцы уже использовали в других военных конфликтах. К такому выводу пришел офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, интервью которого опубликовал YouTube-канал Judging Freedom.

«Мы просто уходим и возвращаемся в американскую крепость, ну, или натовскую, по-разному можно назвать», — отметил он.

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По его словам, участники конфликта ставят на кон все, когда американские власти заверяют, что будут сражаться рядом с ними до конца плечом к плечу. Но в итоге рискнувшие пожертвовать всем, что у них есть, остаются у разбитого корыта. А американцы «выключают телевизор», чтобы не видеть ужасные кадры.

Экс-разведчик ВС США напомнил, как американские солдаты просто убежали от схватки в Афганистане или Вьетнаме.

Ранее Риттер предрек разрушение Украине в случае попытки напасть на Москву.