Отступая из города Кременная Луганской Народной Республики, военнослужащие Украины сожгли склад с гуманитарной помощью, сообщил с места событий корреспондент «Известий».

Склад был организован в спортивном центре «Олимп», там в основном хранились продовольственные продукты.

«Когда они отступали, решили сжечь все продукты питания, которые здесь находились, чтобы оставить людей, ожидавших освобождения, просто без еды», — рассказал журналист.

Информацию подтвердили жители Кременной, они также сообщили, что боевики ВСУ заминировали дома.

«Забрали, что им надо, облили бензином и подпалили. Мы в понедельник поехали получать, а оно уже все — сгорело. Дома заминировали», — сообщил горожанин.

При отступлении ВСУ также подорвали мост в районе Кременной, добавил корреспондент издания.

Российские военные продолжают уничтожение военных целей Украины. Высокоточными ракетами нанесен удар по логистическому терминалу на военном аэродроме в районе Одессы. По данным Минобороны РФ, в центре хранилась большая партия вооружения, поставленного на Украину из США и Европы.