Остатки древних доспехов нашли в Крыму

Объединенная археологическая экспедиция Херсонесского музея и Харьковского университета изучает башню № 5 крепости Чембало с 2013 года. Недавно раскопки провели в цистерне, которая установлена в основании башни.

При раскопках внутри цистерны заметили около девяти тысяч железных пластин от доспехов, заклепки, и пряжки.

Также ученые обнаружили более 800 наконечников стрел для луков, 42 железных кованых и 7 каменных ядер разного веса, диаметра и калибра.

Сотрудники пресс-службы музея-заповедника «Херсонес Таврический» пояснили, что арсенал башни, который удалось обнаружить, — уникальный археологический комплекс. По их словам, находка превосходит все известные в Восточной Европе аналоги.