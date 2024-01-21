Мир 21 января 2024, 17:40 Осташко связал удары ВСУ по Брянску с местью Макрона Осташко высказал версию о мести президента Франции Брянску РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ведущий Первого канала Руслан Осташко предположил, что удары украинских беспилотников по нефтебазе в Клинцах могут быть местью властей Франции за гибель наемников в Харькове. Об этом сообщили «Брянские новости».

Издание отметило, что планирование масштабной атаки на Брянскую область, которая произошла 19 января, не обошлось без помощи Запада. ВСУ задействовали ударные дроны и «обманки» — копии Bayraktar TB 2, чтобы отвлечь на себя системы ПВО.

Реклама

При уничтожении одного из беспилотников боеприпас достиг цели. На Клинцовской нефтебазе произошел пожар, огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров.

Российские военные 16 января уничтожили место дислокации наемников в Харькове. Большинство из них были выходцами из Франции. Вскоре президент Франции объявил о переводе экономики страны на «военные рельсы», а также анонсировал отправку на Украину 40 ракет SCALP.