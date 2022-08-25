Остапкович оценил идею Горохова приравнивать восстановление Донбасса к тяжелым трудовым условиям

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что для того, чтобы поощрять труд российских рабочих, которые будут восстанавливать Донбасс, нет необходимости вводить новые статусы. Об этом написал RT.

«По поводу вознаграждения за труд я бы согласился с идеей выдачи повышенной зарплаты, но вводить понятие работы в тяжелых условиях юридически не очень объективно», — отметил экономист.

Он добавил, что вопрос увеличения зарплаты имел бы смысл для приезжающих в Донбасс россиян из-за отсутствия комфортных условий работы.

Ранее луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал», член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов предложил приравнять сотрудников российских предприятий, командированных на восстановление промышленности и инфраструктуры Донбасса, к занятым на работе в тяжелых условиях.