Мир 12 июня 2023, 23:15 «Останутся рожки да ножки». Американская мина взорвалась под Зеленским Экс-советник Кучмы Соскин: шоу Такера Карлсона подрывает репутацию Зеленского Офис президента Украины

Читать 360tv в

Новое шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона «Такер в Twitter» сильно ударило по репутации президента Украины Владимира Зеленского. О том, какую мину подложили украинскому лидеру в США, рассказал на YouTube-канале экс-советник Кучмы Олег Соскин.

«Взрывчатка Соединенных Штатов взорвалась под Зеленским. <…> Это колоссальной мощи международный репутационный удар по Зеленскому, его группе, слугам народа и по Украине, естественно. Если такие удары будут идти каждую неделю, то от Зеленского, конечно, останутся лишь рожки да ножки», — заявил Соскин.

Реклама

В шоу раскрыли попытки Зеленского добиться увольнения «дерзкого журналиста», который посмел критиковать его. Соскин отметил, что это продемонстрировало лицемерие Зеленского и серьезно подорвало его репутацию на Западе. Экс-советник заявил, что президент не просто проиграл, а сел в лужу и туда же посадил Украину.

Первый выпуск шоу за сутки набрал 55 миллионов просмотров. Во втором эпизоде Карлсон заявил, что соцсеть Instagram* пропагандирует педофилию.

* социальная сеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.