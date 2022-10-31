Остановлен шестой блок АЭС «Козлодуй» в Болгарии | 360°

Мир 31 октября 2022, 01:27 Остановлен шестой блок АЭС «Козлодуй» в Болгарии Шестой блок АЭС «Козлодуй» в Болгарии остановили из-за проблем с охлаждением генератора Pxhere

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В Болгарии остановили шестой блок атомной электростанции «Козлодуй». Причина в технических проблемах в системе охлаждения генератора — неядерной части блока. Об этом проинформировало Болгарское телеграфное агентство.

Энергоблок остановили вечером в субботу, 29 октября. Изменений в радиационном фоне, как уточняется, выявлено не было. Сейчас специалисты устраняют возникшей проблемы и проводят работы по подключению энергоблока к национальной электросети.

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В понедельник озвучат результаты исследования, отметил исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов. Крайний срок устранения проблемы назначен на 3 ноября, добавил он.

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Ранее работники атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в Японии нашли отверстие диаметром шесть сантиметров в системе охлаждения турбины седьмого реактора АЭС. Из отверстия текла морская вода, которую используют для охлаждения, отметил источник агентства Kyodo. Утечки радиоактивных веществ не было. К поломке турбины ЧП также не привело.