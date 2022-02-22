Газопровод «Северный поток — 2» вряд ли будет остановлен после признания Россией независимыми ЛНР и ДНР. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Я лично сомневаюсь, что будут наложены значимые санкции на энергетический сектор российской федерации. Скорее всего, обойдутся санкциями формальными, как это происходило на протяжении 7,5 лет. У многих европейских компаний есть прямая заинтересованность в реализации проекта», — пояснил эксперт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ситуация должна быть заново оценена после признания Россией ЛНР и ДНР. Из-за того, что процесс сертификации длится два-три месяца, заявления канцлера, вероятнее всего, не повлияют на ситуацию, отметил Фролов.

В заключении замдиректор Института национальной энергетики отметил, что многие санкции в отношении России будут иметь скорее политический и формальный характер, чем экономический.