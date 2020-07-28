Остановку транзита газа в Грецию прокомментировал «Газпром»

«Газпром экспорт» знает о ситуации с аварией на газопроводе из Болгарии в Грецию. Компания ждет от болгарской стороны информации о том, как скоро закончатся ремонтные работы.

Об этом представители «Газпром экспорта» сообщили журналистам. Их заявление процитировало РИА «Новости».

«Газпром экспорт» осведомлен о ситуации на газопроводе из Болгарии в Грецию и находится в непрерывном контакте со своими партнерами «Газпром экспорт»

В компании подчеркнули, что сейчас ждут сведений от болгарской стороны — они должны назвать сроки завершения ремонтных работ.

Авария на газопроводе в Грецию произошла утром 27 июля. Об этом сообщила болгарская компания «Булгартрансгаз». В ходе происшествия никто не пострадал, сейчас на месте аварии ведут необходимые ремонтные работы.

Греция получает газ из России через Болгарию — он идет к ним из газопровода «Турецкий поток». Ранее стало известно, что проблем в газоснабжением из-за аварии в Греции не возникло. Дождаться окончания ремонта без трудностей стране позволяют достаточные запасы сжиженного газа.