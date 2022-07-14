Остановка «Северного потока» вынудила Германию снова достать газ из подземных хранилищ

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) начался в Германии 12 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

При этом объем откачки превысил апрельский уровень. Использование газа из ПХГ увеличилось на фоне остановки «Северного потока». Трубопровод не работает из-за планового техобслуживания и аварии на месторождении в Норвегии.

Отбор газа из немецких ПХГ 12 июля составил 85,5 миллиона кубических метров. При этом закачка составила лишь 72,6 миллиона кубических метров.

В частности, наибольший вклад в такие показатели внес отбор из хранилищ компании Uniper (снижение на 0,92 процентного пункта), австрийской OMV (снижение на 1,2 процентного пункта) и норвежской Equinor (падение на 3,29 процентного пункта).

Вчера, 13 июля, глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство страны объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Об этом сообщил RT. В связи с этим правительство Венгрии предпримет ряд шагов. Среди них — увеличение внутренней добычи газа и запрет на экспорт ряда энергоносителей.