Мир 11 сентября 2022, 17:51 Поделиться Telegram

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Viber Остановка «Северного потока» шокировала жителей ЕС — СМИ WSJ сообщила о шоке жителей ЕС в связи с остановкой «Северного потока» РИА «Новости»

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Жители Евросоюза оказались шокированы остановкой подачи газа по «Северному потоку», заявил журналист Джо Уоллес в подкасте газеты The Wall Street Journal. Страны ЕС вынуждены сокращать количество потребляемого голубого топлива.

«Люди просто не могут позволить себе отапливать свои дома, потому что цена [на газ] настолько высока. <…> Правительства платят десятки миллиардов евро и долларов, чтобы попытаться снизить цену для потребителей», — рассказал журналист.

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Он напомнил, что газовый кризис серьезно ударил и по европейским промышленным предприятиям. По мнению Уоллеса, Россия якобы имеет возможности поставки голубого топлива в Европу, но прикрывается «необходимостью проведения техобслуживания» трубопровода.

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В течение сентября Еврокомиссия озвучит решение по потолку цен на газ. Россия не станет продавать нефть и газ тем странам, которые установят подобный лимит, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Он назвал подобные ограничения в отношении российских энергоносителей картельным сговором Запада.

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