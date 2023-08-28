Мир 28 августа 2023, 00:42 «Остановите нацизм». Митинг против поставок оружия на Украину прошел в Амстердаме РИА «Новости»: в Амстердаме прошел митинг против поставок оружия на Украину Скриншот с видеозаписи репортажа из Амстердама / РИА «Новости»

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Митинг против украинского нацизма и фашизма, а также против поставок оружия на Украину прошел в воскресенье в Амстердаме. Об этом сообщило РИА «Новости».

В руках у митингующих были плакаты с надписями «Остановите фашизм и нацизм на Украине», «Мы должны остановить поставку оружия Киеву», «Мы не хотим оплачивать амбиции Зеленского».

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«Мы здесь, чтобы протестовать против <…> поставки оружия, которым убивают украинцев и россиян», — рассказал агентству один из протестующих.

Он отметил, что люди хотят мира и переговоров, но этому мешают США и НАТО, которые устроили конфликт, чтобы установить свои миропорядок и устроить нищету. Собеседник агентства заявил, что митингующие выступают за прекращение конфликта на Украине и начало мирных переговоров.

Европа начала разочаровываться в Украине из-за ее желания вдохновляться идеями нацизма, считает политолог Данила Гуреев. Нацистские символы на Украине — это кощунство и издевательство для Европы.