На улицах Брюсселя прошел митинг против роста цен и снижения покупательной способности. Под флагами профсоюзов вышли десятки тысяч человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Среди лозунгов сторонников Конфедерации профсоюзов страны звучали такие, как «остановите НАТО». Также манифестанты требовали пустить деньги на зарплаты.

Эта акция стала крупнейшей за последние годы, отметили ее организаторы. По подсчетам профсоюзов, на улицы вышли 80 тысяч человек.

После начала российской спецоперации Бельгия поддержала введение эмбарго на поставки нефти из России и передачу вооружений на Украину.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы боевые действия на Украине продолжались. В этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в ЕС, считает он. Володин заметил, что Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в европейском сообществе, ни для статуса кандидата.