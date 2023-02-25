Мир 25 февраля 2023, 21:17 Россия прекратила поставки нефти в Польшу Глава концерна Orlen Обайтек: Россия прекратила поставки нефти в Польшу РИА «Новости»

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Крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания Orlen больше не экспортирует топливо из РФ по решению российской стороны. Об этом заявил глава концерна Даниэль Обайтек. Его процитировал ТАСС.

«Россия остановила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы», — сказал он

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Обайтек отметил, что в последнее время в его страну из РФ поступало только 10% сырья. По его словам, этот объем концерн заменит нефтью, получаемой по другим направлениям. Глава Orlen заявил, что такое замещение стало результатом диверсификации, которую его коллеги проводили в течение последних лет.

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По словам Ойбатека, его концерн эффективно обеспечивает Польшу необходимым объемом нефти.

Контракт Orlen с «Роснефтью» на ежемесячные поставки топлива объемом до 300 тысяч тонн истек в январе этого года. Однако договор с «Татнефтью» закончится только в декабре 2024 года. По этому контракту российская компания ежемесячно поставляет польскому концерну 200 тысяч тонн нефти.