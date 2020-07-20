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    20 июля 2020, 16:55

    Останки жертв Французской революции нашли в стенах парижской часовни

    Артур Блянихов

    Группа археологов обнаружила останки жертв Французской революции в стенах Часовни покаяния, передает Planet today.

    По данным издания, специалисты изучили стены часовни с помощью маленькой камеры и нашли четыре деревянных сундука с костями. По мнению археологов, земля, смешанная с обломками костей, говорит о том, что эти люди когда-то были похоронены. Специалисты предположили, что найденные останки принадлежали жертвам террора.

    РИА ФАН заметило, что находка ученых противоречит истории о том, как именно поступали с останками жертв Французской революции. Отмечается, что многих из них похоронили не в катакомбах, а в часовне.