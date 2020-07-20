Останки жертв Французской революции нашли в стенах парижской часовни

По данным издания, специалисты изучили стены часовни с помощью маленькой камеры и нашли четыре деревянных сундука с костями. По мнению археологов, земля, смешанная с обломками костей, говорит о том, что эти люди когда-то были похоронены. Специалисты предположили, что найденные останки принадлежали жертвам террора.

РИА ФАН заметило, что находка ученых противоречит истории о том, как именно поступали с останками жертв Французской революции. Отмечается, что многих из них похоронили не в катакомбах, а в часовне.