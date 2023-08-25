Мир 25 августа 2023, 05:47 Останки телеведущей нашли спустя пять лет после ее пропажи Indian Express: останки телеведущей нашли в Индии спустя 5 лет после ее пропажи Freepik

Читать 360tv в

В Индии сотрудники полиции нашли останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, которая без вести пропала в конце 2018 года. Об этом сообщила Indian Express.

Правоохранители города Корба (штат Чхаттисгарх) обнаружили скелет телеведущей в одеяле под проезжей частью национальной автомагистрали. На момент смерти женщине было примерно 30 лет. Она работала на одном из индийских каналов.

Реклама

Полицейские установили, что Лашкар убили осенью 2018 года. По предварительным данным, на нее напал сожитель — 37-летний фитнес-тренер. После расправы подозреваемый спрятал труп в пустынном месте. В этом ему помогли два соучастника. Через год на этой территории начали строительство автомагистрали.

Что именно стало поводом для жестокой расправы — неизвестно. Правоохранители думают, что во всем виноваты финансовые разногласия. После выяснения обстоятельств подозреваемых арестовали.

Ранее человеческие останки нашли на одной из московских улиц. Кому именно они принадлежали — неизвестно.