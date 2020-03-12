Останки святой Энсвиде обнаружили в стене церкви в Англии

Святая Энсвида была внучкой правителя графства Кент Этельберта I, который стал первым христианским королем в Англии.

Подданные Этельберта I решили последовать его примеру и принять христианство. Тогда знать и простой народ в графстве начали крестить.

Останки обнаружили в середине XIX века в церкви Святой Марии и Святого Евсвита в Фолкстоне. Команда специалистов выяснила, что они принадлежат человеку из VII века, несмотря на то, что церковь основали в XII веке.

Во время протестантской Реформации кости решили спрятать в стене.

«Мы сразу поняли, что это останки молодого человека. Чуть позже подробный анализ показал, что это девушка, чей возраст на момент смерти едва достиг 20 лет. Несмотря на молодой возраст, ее сразу же провозгласили святой», — пояснили ученые.