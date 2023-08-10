Мир 10 августа 2023, 22:15 Останки советских воинов вытащили из могил во Львове, чтобы сделать кладбище ВСУ Мэрия Львова: останки сотен советских воинов эксгумировали на Марсовом поле Freepik

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Останки советских бойцов эксгумировали на мемориальном кладбище на Марсовом поле во Львове. Об этом сообщили власти города в своем Telegram-канале.

«Специалисты работали здесь четыре месяца. Всего нашли останки 653 человек. Из них 26 — периода Первой мировой войны, часть — Второй мировой войны и больше всего — послевоенного периода», — сказано в публикации.

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В мэрии отметили, что все найденные захоронения времен Первой мировой войны перенесут в другое место, где построят Мемориальный комплекс. Останки со времен СССР держат в специальном депозитарии и перенесут на другое кладбище. При этом в какое именно — не сообщили.

Еще летом 2022 года во Львове решили перезахоронить тела воинов Великой Отечественной войны, которые пали в ходе освобождения города от немецких фашистов. На месте их могил захотели обустроить мемориал украинским солдатам.