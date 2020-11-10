Останки самых древних близнецов нашли в Австрии

Группа ученых из разных стран мира обнаружила останки двух младенцев в районе города Кремс-ан-дер-Донау в Нижней Австрии. Новорожденные были близнецами и умерли около 30 тысяч лет назад. Это самые древние останки близнецов, которые когда-либо находили археологи.

Как пишет портал Nature со ссылкой на пресс-релиз исследователей, близнецов похоронили в яме с закругленными краями, а в могилу положили погребальные принадлежности: ожерелья из раковин моллюсков и лисьих зубов и бусы из бивня мамонта. Внутри могилы не было земли. Ее прикрыли лопаткой мамонта.

«Подтвержденные свидетельства наличия близнецов в археологических исследованиях крайне редки и никогда не были подтверждены анализом ДНК», — говорится в пресс-релизе.

Ученые выяснили, что у младенцев был общий геном. Один из них прожил около полугода, а другой — в районе трех месяцев. Их тела перед погребением покрыли красной охрой.

Год назад в Армении ученые обнаружили останки древней воительницы из Урарту. Она могла стать прообразом амазонок.