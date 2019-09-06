Останки самого крупного динозавра нового вида нашли в Японии

Археологи нашли останки редкого динозавра в Кузбассе Подробнее

Останки сохранились в морских отложениях в формации Акобучи на острове Хоккайдо. Их возраст достигает 72 миллионов лет. Его прозвали Kamuysaurus japonicus.

Первую окаменелость японским ученым удалось найти еще в 2003 году на Хоккайдо. Спустя десять лет ученые установили, что существо относилось к роду гадрозавров (утконосых динозавров). Его прозвали Kamuysaurus japonicus. Однако их исследования показали, что динозавр относится к совершенно новому виду, не установленному наукой.

Ученые собрали практически весь скелет, состоящий из 350 костей. Он стал самой крупной палеонтологической находкой Японии. Длина динозавра при жизни составляла около восьми метров, а вес — около 4,5 тонны. Исследователи обратили внимание на его строение. Он имел небольшой гребень на черепе, короткий ряд наклоненных вперед шипов на спине и костную пластину в челюстной кости.