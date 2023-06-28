Мир 28 июня 2023, 00:30 Останки пропавшего полгода назад актера нашли в горах Калифорнии Останки пропавшего полгода назад актера Джулиана Сэндса нашли в горах Калифорнии Unsplash

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Останки британского актера Джулиана Сэндса нашли в горах Калифорнии. Его личность подтвердили судмедэксперты. Мужчина пропал полгода назад. Об этом сообщил департамент шерифа округа Сан-Бернардино.

«Процедура опознания тела, обнаруженного на Маунт-Балди 24 июня, завершена. [В останках] опознан 65-летний Джулиан Сэндс из Северного Голливуда», — заявили правоохранители.

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Актер пропал в январе. Тогда о начале его поисков сообщали местные власти. Сэндс отправился в горы вместе с еще одним туристом. Сейчас сотрудники полиции пытаются выяснить причину смерти актера. Его останки нашли туристы.

Сэндс снимался в фильме «Покидая Лас-Вегас», а также «Чернокнижник», «Комната с видом» и «Поля смерти». Еще в его послужном списке ленты «Тринадцать друзей Оушена», «Девушка с татуировкой дракона», «Готика» и многие другие.