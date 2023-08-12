Мир 12 августа 2023, 02:30 Останки погибших советских воинов эксгумировали во Львове, чтобы похоронить бойцов ВСУ Economist: во Львове эксгумируют останки погибших солдат СССР для похорон ВСУ Freepik

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Во Львове эксгумируют останки погибших воинов со времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, чтобы похоронить бойцов Украины, которым не хватило места на кладбище. Об этом сообщило издание Economist.

В материале рассказали об украинском военном Виталии Чековском. Его похоронили вместе с двумя солдатами 4 августа на Лычаковском кладбище. По данным газеты, некоторое время назад на этом месте покоился другой человек.

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До этого погибших бойцов ВСУ хоронили на другой стороне кладбища, но места начали заканчиваться. Власти решили использовать территорию военного мемориала, который построили при Советском Союзе.

Ранее мэрия города сообщила об эксгумации 653 человек на мемориальном кладбище на Марсовом поле, в котором покоились погибшие бойцы советского периода. Как заявили власти региона, тела перенесут на другое кладбище, но в какое именно — не раскрыли.