Останки погибших солдат во Второй мировой войне захоронили в Эстонии

На мемориальном участке кладбища эстонского города Маарду были захоронены останки 151 солдата, погибшего во Второй мировой войне.

По словам мэра города Владимира Архипова, которые приводятся в распространенном мэрией сообщении, за последние годы в сотрудничестве с ветеранскими организациями Эстонии, Таллинским обществом участников Второй мировой войны и военно-историческими объединениями была проведена большая работа по поиску незахороненных солдат, организации в Маарду мемориала и возведению часовни памяти.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году церемонию перезахоронения вынужденно перенесли на осень.

«И сегодня мы собрались здесь в узком кругу с ветеранами и представителями дипломатических миссий, чтобы вспомнить и почтить память погибших на этой страшной войне», — говорится в распространенном 19 сентября заявлении, фрагмент которого приводит ТАСС.

Захороненные в субботу останки 151 солдата были обнаружены поисковиками отряда «Вирония» и военно-исторического клуба «Фронт Лайн» в 2020 году на территории Эстонии.