Останки пассажиров пропавшего самолета ВВС Чили нашли в проливе Дрейка

В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили найдены тела людей. Также там обнаружены обломки лайнера.

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту потерпел крушение Подробнее

Интендант Магелланова архипелага Хосе Фернандеса заявил, что останки нашли в проливе Дрейка в 40 километрах от точки, где экипаж самолета перестал выходить на связь.

«После обнаружения губок (наполнения топливного бака — прим. ред.) на поверхности воды были также обнаружены останки тел и обломки самолета», — рассказал Фернандес. Его слова процитировал телеканал Teleamazonas.

Интендант добавил, что все обнаруженные останки подняли на борт бразильского судна, который находится в зоне крушения.

Ранее появилась информация о том, что чилийское судно нашло в 30 километрах от точки последнего контакта с самолетом ВВС Чили C130 Hercules обломки, принадлежащие пропавшему лайнеру. На них вышел самолет ВВС Чили, который участвует в спасательной операции. Найденные части отвезут на континент. Только там можно будет установить, принадлежат ли они C130 Hercules.

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules пропал с радаров 9 декабря в 18:13 по местному времени (10 декабря 0:13 по мск). На борту находились 38 человек. Лайнер следовал из Пунта-Аренаса на базу в Антарктиде. Люди летели туда, что работать на нефтепроводе.