Останки нового вида динозавров нашли в Мексике

Неподалеку от города Хенераль-Сепеда (Мексика) обнаружили останки нового вида динозавров, который получил название Tlatolophus galorum. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, раскопки длились несколько лет. В 2013 году нашли хвост динозавра, потом — череп, несколько костей и гребень размером 1,3 метра. Специалисты предполагают, что с помощью него существо «общалось» с сородичами. По одной из версий, он функционировал как труба.

«Мы знаем, что у них были уши, способные слышать низкочастотные звуки, поэтому они, должно быть, были мирными, но разговорчивыми существами», — рассказали исследователи.