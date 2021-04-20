Останки неизвестного вида динозавра обнаружили в Чили

Группа археологов в Чили обнаружила останки неизвестного прежде вида динозавра, обитавшего на этой территории примерно 66 миллионов лет назад. Об этом сообщило агентство Reuters.

Вид динозавра, останки которого нашли в южноамериканской стране, назвали Arackar licanantay. Руководитель чилийской группы ученых Карлос Аревало рассказал, что находку обнаружили в 75 километрах к югу от города Копьяпо в области Атакама. Этот вид относится к роду титанозавров. Это были растительноядные четвероногие динозавры из группы завроподов, которые миллионы лет назад жили среди пышной зелени.

Ученые из Калифорнийского университета Беркли ранее пересчитали всех тираннозавров, живших на Земле. Исследователи пришли к выводу, что за все время своего существования на планете жило около 2,5 миллиарда особей этого рода.

В китайской провинции Цзянси в марте обнаружили останки динозавра, который высиживал яйца. Этот птицеподобный динозавр жил на Земле в меловой период. Ученые установили, что это существо - овирапторозавр.