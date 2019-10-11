Останки Франсиско Франко перезахоронят до конца октября
Исполняющая обязанности вице-премьера Испании Кармен Кальво заверила, что до 25 октября будут перезахоронены остатки диктатора Франсиско Франко. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам Кальво, точную дату перезахоронения семья Франко узнает за 48 часов до эксгумации. Она подчеркнула, что на эту процедуру представителей СМИ звать не будут. Политик добавила, что при перезахоронении к останкам и семье диктатора будет проявлено максимальное уважение.
По данным информагентства, решение о переносе останков каудильо из Долины павших стало одним из первых, которое приняло социалистическое правительство Педро Санчеса после прихода к власти летом прошлого года.