Останки Франсиско Франко перезахоронят до конца октября

По словам Кальво, точную дату перезахоронения семья Франко узнает за 48 часов до эксгумации. Она подчеркнула, что на эту процедуру представителей СМИ звать не будут. Политик добавила, что при перезахоронении к останкам и семье диктатора будет проявлено максимальное уважение.

По данным информагентства, решение о переносе останков каудильо из Долины павших стало одним из первых, которое приняло социалистическое правительство Педро Санчеса после прихода к власти летом прошлого года.