Мир 09 февраля 2023, 18:30 Останки древнего существа обнаружили в Великобритании и Морокко

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Группа специалистов в ходе археологических раскопок в Марокко и Великобритании обнаружила останки древнего существа неизвестного происхождения. Об этом сообщил сайт Planet Today.

По данным «Политэксперт», возраст окаменелостей может составлять около 185 миллионов лет. Вероятно, обнаруженный скелет указывает на существование морских крокодилов.

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Отмечается, что находка в Марокко сохранилась не так хорошо, как скелет, обнаруженный в Великобритании.

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