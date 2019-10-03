Останки арктического единорога нашли на Земле Франца-Иосифа. Фото

Редкую находку обнаружили сотрудники национального парка «Русская Арктика» на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Исследователи нашли там череп кита-нарвала с рогом. Он оказался размером с человеческий рост. Его вес составил более 20 килограммов.

«Мы совершали рейд к мысу Стрелка, вдоль береговой линии острова Земля Александры, где и обнаружили череп нарвала (арктического единорога) в идеальном состоянии. Очень бережно мы транспортировали находку на базу», — рассказала специалист отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Дарья Антуфьева. Ее слова приведены на сайте «Русской Арктики».

Источник фото: сайт национального парка «Русская Арктика»

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Это вторая крупная находка исследователей за последние десять лет. Представители «Русской Арктики» подчеркнули особую ценность найденного черепа. Ведь эти животные обычно умирают в воде.

Их останки либо тонут, либо волны выбрасывают тела на отдаленные участки суши, куда не ступает нога человека. Там шторма и льды окончательно уничтожают останки.

Сейчас биологи и генетики заняты изучением черепа арктического единорога. Позже они передадут останки в музей национального парка «Русская Арктика». Он находится в Архангельске.