Мир 04 декабря 2023, 13:31 Останки 5 человек нашли рядом с местом крушения американского конвертоплана в Японии Kyodo: в районе крушения конвертоплана США в Японии нашли останки 5 человек United States Air Force

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В районе места крушения конвертоплана Osprey CV22 нашли останки пяти человек. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Помимо останков членов экипажа, около места крушения нашли обломки корпуса американского конвертоплана, который рухнул на прошлой неделе в районе японского острова Якусима префектуры Кагосима.

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Информацию об обнаружении останков пятерых человек официально пока не подтвердили. Всего на борту находились восемь членов экипажа. Одного погибшего нашли в день ЧП. По данным Kyodo, троих обнаружили рыбаки, которые в районе места крушения занимались промыслом. Входит ли в число это погибший, неизвестно.

Osprey CV22 принадлежал американской авиабазе Йокота, находящейся в Токио. Конвертоплан рухнул в море в районе острова Якусима 29 ноября. После появившейся информации о крушении воздушного судна на место отправились патрульные катера и самолеты.