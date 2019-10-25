Останки 13 человек нашли на границе Мексики и США

Вместе с общественниками раскопки проводили представители прокуратуры и криминалисты. Власти начали расследование, написало издание El Sol de Hermosillo.

Из 13 обнаруженных тел лишь одно захоронили недавно, остальные пролежали в земле продолжительное время, сообщила прокуратура штата. Несколько тел были сожжены.

Источник фото: Madres Buscadoras De Sonora / Facebook

Трупы зарыли рядом с водоочистными сооружениями. В мае прошлого года в том же городе были обнаружены 19 могил, в которых находились тела 27 убитых людей.

Глава организации «Матери ищут» Сесилия Флорес рассказала изданию Expreso, что в этот раз раскопки были тренировочными, с целью обучить новых членов движения. Когда поисковики нашли человеческое бедро, они связались с властями.

Штат Сонора граничит с американским штатом Аризона. Пуэрто-Пеньяско — курортный город, расположенный на северо-западе Соноры.