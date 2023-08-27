Мир 27 августа 2023, 23:07 «Останемся одни». Зеленский не стал бы переносить бои на территорию России из-за риска Зеленский исключил перенос боевых действий вглубь РФ из-за риска остаться одним Flickr

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Перенос боевых действий на территорию России грозит Украине одиночеством. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в беседе с украинским телеканалом «Рада».

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — ответил он на вопрос ведущей, допускает ли он перенесение вооруженного конфликта на российскую территорию.

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Ранее американские СМИ заявили, что запасы вооружений у западных союзников Украины стали заканчиваться, а США и Европа не хотят наращивать их производство в ближайшее время. В связи с этим у партнеров киевского режима скоро не будет возможности поставлять технику Украине.

Сам Зеленский не прекращает просить Запад о помощи. В своем микроблоге он отметил, что ВСУ нуждаются в артиллерии, бронетехнике, противовоздушной обороне, ракетах и средствах для разминирования.