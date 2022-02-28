Глава фракции «Слуга народа» остался в кепке за столом переговоров с РФ

Член делегации Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не стал снимать головной убор, сев за стол переговоров с представителями России. На кадрах с начала встречи можно видеть, что политик сидит в кепке, написало РИА «Новости».

Помимо Арахамии на переговоры прилетели глава Минобороны Украины Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Российскую делегацию на встрече возглавляет Владимир Мединский. Переговоры начались сегодня в Гомельской области. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сегодня заявила, что власти республики готовы при необходимости участвовать в переговорах между РФ и Украиной.

По мнению политолога и главы экспертно-консультационного совета при главе Крыма Сергея Михеева, результатов по итогам переговоров России и Украины ждать не стоит, потому что Киев направил в Белоруссию делегацию, которая не уполномочена заключать какие-то серьезные соглашения.