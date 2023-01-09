Мир 09 января 2023, 15:17 «Осталось вывести остатки сил». Командир спецназа «Ахмат» заявил о скором освобождении Соледара и Артемовска Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о скором освобождении Соледара и Артемовска РИА «Новости»

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Соледар может быть освобожден в ближайшие дни. Об этом Первому каналу сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«Я думаю, что в ближайшие дни мы услышим об освобождении Соледара и Артемовска в том числе. Потому что ЧВК „Вагнер“ смогла добиться такого хорошего результата на тех участках, которые были особо значимыми непосредственно для логистики украинских формирований», — сказал он.

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По его словам, украинским боевикам осталось лишь подумать, как вывести остатки своих сил из указанных территорий.

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Некоторые бойцы ВСУ уже спешно покинули Соледар. При этом Киев хочет скрыть от Запада о позорном бегстве своих военных, среди которых находились польские наемники.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России освободили село Бахмутское, расположенное вблизи Соледара и Артемовска.

Между тем в Кремле опровергли информацию о готовящейся новой волне мобилизации в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить Telegram-каналам, которые распространяют такие слухи. Он напомнил, что первоисточником всегда является власть.