Мир 10 апреля 2023, 09:15 «Осталось одно лето». Власти Украины могут потерять возможность просить о поддержке Запада Ura.ru: у властей Украины остался последний шанс, чтобы рассчитывать на поддержку Запада РИА «Новости»

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У властей Украины остался один шанс, чтобы убедить западных партнеров продолжать оказывать им поддержку. Такое мнение высказал редактор австралийского телеканала ABC Джон Лайонс, сообщил Telegram-канал издания Ura.ru

По словам Лайонса, он общался с австралийским офицером в Киеве. В беседе тот поделился прогнозом на ближайшее будущее. Военный заявил журналисту, что у Украины есть только одно лето, чтобы «попытаться выиграть».

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После этого, как считает офицер, украинские власти могут уже не рассчитывать на постоянную поддержку со стороны стран Запада, которую они получают сейчас.

Лайонс отметил, что такую точку зрения подтверждают международные поездки президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, так политик пытается усилить доверие партнеров и попросить бронетехнику и боеприпасы в большем объеме, чтобы ВСУ могли провести наступление.