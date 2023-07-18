18 июля 2023, 20:47
«Остались только поляки». В США сообщили о тяжелейших потерях ВСУ
Полковник Макгрегор: в ВСУ остались только поляки в украинской форме из-за тяжелых потерь
ВСУ вскоре ощутят нехватку живой силы. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.
Эксперт сообщил, что на сегодня в украинской армии «остались только поляки».
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«ВСУ понесли тяжелые потери. Сейчас остались только поляки, сражающиеся в украинской форме, и всего несколько подразделений, которые готовы пойти в новую атаку», — сказал американский полковник.
Сейчас, заметил Макгрегор, украинские военные разобщены как никогда. Они разочарованы из-за понимания, что не смогут прорвать российскую линию обороны.
При этом изначальная цель контрнаступления ВСУ заключалась в том, чтобы продемонстрировать западным союзникам силу в расчете на увеличение поставок техники и оружия, подчеркнул эксперт.
Макгрегор обращал внимание, что жизнедеятельность Украины в конфликте с Россией обеспечивает только финансовая поддержка со стороны США. По его словам, если бы не деньги США, то Украины как государства уже бы не было на карте.
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