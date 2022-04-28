Несколько десятков районов Польши осталось без газа

Несколько десятков районов Польши испытывает дефицит в природном сжиженном газе после введения санкций в отношении компании Novatek Green Energy, которая является дочерней фирмой российского холдинга «Новатэк». Об этом сообщил заместитель главы администрации этой страны Павер Шефернакер, написало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что власти страны делают все, что в их силах, чтобы возобновить поставки энергоресурса.

«Концерн Novatek Green Energy остановил подачу газа в несколько десятков муниципалитетов», — сообщил Шефернакер.

Заместитель главы администрации признался, что у польских властей не было возможности сообщить муниципалитетам о грядущей приостановке поставок газа, поскольку решение о новых ограничениях принималось в закрытом режиме.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна полностью отказалась от поставок газа из России.