Журналист издания El Mundo решил провести дежурство в скорой помощи и посмотреть на работу медиков во время пандемии. Все происходящее он сравнил с фильмом ужасов.

Дежурство журналист провел вместе с врачом Нереей Буэно, которая работает уже 19 лет. Сейчас она трудится анестезиологом и врачом неотложной медицинской помощи.

«В Валенсии была страшная катастрофа в метро, были и другие чрезвычайные ситуации. Но я никогда не видела ничего подобного. Ведь сейчас мы столкнулись с опасностью, которая может сокрушить систему», — рассказала медик.

Буэно перед работой надевает стетоскоп, на голове завязывает повязку из лайкры, а на глаза надевает специальные очки. Кроме этого, у каждого врача должны быть две медицинские маски: респираторная и хирургическая. Еще медики надевают прозрачную марку, закрывающую лицо, перчатки, защитный комбинезон и бахилы. Сотрудник издания отметил, что своим внешним видом они напоминают существ из фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин».

«Полное ощущение изоляции. <…> Маска давит на лицо. Остаются струпья, шрамы — как воспоминание о войне», — поделилась Буэно.

После посещения больного врачи снимают всю экипировку на улице, а инструменты дезинфицируют. При этом раздеваются медики, встав ногами в мешки для мусора. Защиту потом уничтожат в контейнерах для биологических отходов.

«Напоминает фильм ужасов о зомби», — подчеркнула Буэно.

Несмотря на это, медик продолжает помогать людям с коронавирусом и говорит, что будет продолжать бороться за жизнь людей каждый день.