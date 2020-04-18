    18 апреля 2020, 17:23

    «Остаются струпья, шрамы — как воспоминание о войне»: работу скорой при пандемии сравнили с фильмом ужасов

    Дарья Бунякова

    Журналист издания El Mundo решил провести дежурство в скорой помощи и посмотреть на работу медиков во время пандемии. Все происходящее он сравнил с фильмом ужасов.
    «Остаются струпья, шрамы — как воспоминание о войне»: работу скорой при пандемии сравнили с фильмом ужасов

    Дежурство журналист провел вместе с врачом Нереей Буэно, которая работает уже 19 лет. Сейчас она трудится анестезиологом и врачом неотложной медицинской помощи.

    «В Валенсии была страшная катастрофа в метро, были и другие чрезвычайные ситуации. Но я никогда не видела ничего подобного. Ведь сейчас мы столкнулись с опасностью, которая может сокрушить систему», — рассказала медик.

    Буэно перед работой надевает стетоскоп, на голове завязывает повязку из лайкры, а на глаза надевает специальные очки. Кроме этого, у каждого врача должны быть две медицинские маски: респираторная и хирургическая. Еще медики надевают прозрачную марку, закрывающую лицо, перчатки, защитный комбинезон и бахилы. Сотрудник издания отметил, что своим внешним видом они напоминают существ из фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин».

    «Полное ощущение изоляции. <…> Маска давит на лицо. Остаются струпья, шрамы — как воспоминание о войне», — поделилась Буэно.

    После посещения больного врачи снимают всю экипировку на улице, а инструменты дезинфицируют. При этом раздеваются медики, встав ногами в мешки для мусора. Защиту потом уничтожат в контейнерах для биологических отходов.

    «Напоминает фильм ужасов о зомби», — подчеркнула Буэно.

    Несмотря на это, медик продолжает помогать людям с коронавирусом и говорит, что будет продолжать бороться за жизнь людей каждый день.