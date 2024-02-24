Мир 24 февраля 2024, 12:15 «Остаются секретными». В Швейцарии рассказали о мирных планах по Украине МИД Швейцарии сообщил о существовании 10 мирных планов по Украине Unsplash

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В мире существует около 10 мирных планов по урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказал в Нью-Йорке глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, чьи слова привело РИА «Новости».

По словам министра, шесть или семь планов — публичные, а остальные пока засекречены.

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«Мы, естественно, говорим о мирном плане <…> Зеленского из 10 пунктов, но на самом деле есть шесть или семь планов, которые являются публичными, а другие все еще остаются секретными», — подчеркнул Кассис.

Швейцария хотела бы организовать мирную конференцию по Украине. Цель мероприятия заключается в том, чтобы дать возможность изложить все идеи, проанализировать их и найти общие знаменатели ради шага к миру, добавил министр.

Глава МИД Китая Ван И ранее пообещал, что власти страны примут активное участие в продвижении мирного диалога между Россией и Украиной для скорейшего прекращения конфликта. КНР еще в прошлом году представила свою программу из 12 пунктов по урегулированию ситуации.