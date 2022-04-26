Украинские силовики, которые остаются на территории завода «Азовсталь», не доверяют украинским властям и просят об эвакуации в Турцию. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что Украина является недоговороспособным террористическим государством, написал ТАСС.

По данным Пушилина, на территории заблокированного завода, помимо ВСУ и националистов запрещенного в РФ батальона «Азов»*, находятся около 400 иностранных наемников.

«Участники нацбатальона „Азов“* являются военными преступниками, которых ждет долгий срок в тюрьме или трибунал», — подчеркнул он.

Ранее глава ДНР не исключил возможной попытки прорыва националистов «Азова»* с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Однако у Народной милиции хватит сил, чтобы отразить возможный удар противника, подчеркнул он.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.