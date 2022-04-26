Остающиеся на «Азовстали» украинские боевики попросили об эвакуации в Турцию — Пушилин
Глава ДНР Пушилин: остающиеся на «Азовстали» боевики хотят эвакуироваться в Турцию
Украинские силовики, которые остаются на территории завода «Азовсталь», не доверяют украинским властям и просят об эвакуации в Турцию. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что Украина является недоговороспособным террористическим государством, написал ТАСС.
По данным Пушилина, на территории заблокированного завода, помимо ВСУ и националистов запрещенного в РФ батальона «Азов»*, находятся около 400 иностранных наемников.
«Участники нацбатальона „Азов“* являются военными преступниками, которых ждет долгий срок в тюрьме или трибунал», — подчеркнул он.
Ранее глава ДНР не исключил возможной попытки прорыва националистов «Азова»* с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Однако у Народной милиции хватит сил, чтобы отразить возможный удар противника, подчеркнул он.
* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.