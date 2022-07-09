Западные страны упрекнули в неверной оценке возможностей России победить на Украине

США и поддерживающие их страны Запада не обратили внимания на многолетние предупреждения России, что она не потерпит вступления Украины в НАТО. Но это не мешало странам альянса давать киевским властям надежды на вступление в альянс. Об этом написал автор сайта American Thinker Джаред Петерсон.

Он подчеркнул, что если бы не действия Запада, никакого украинского кризиса сейчас не было. Россия могла договориться о нейтральном статусе с соседней страной и добиться решения других вопросов. Это бы никак не коснулось интересов США или стран Европы.

Но теперь Россия начала специальную военную операцию, и какие требования она выдвинет после победы, неизвестно. В том, что российские военные добьются успеха, сомнения нет.

«Русские не будут побеждены. Украина значит для них на порядки больше, чем для нас. Они рассматривают Украину в составе НАТО, вооруженную до зубов новейшим оружием США, нацеленным на них, как реальную угрозу и не позволят этому случиться», — отметил автор.

Он подчеркнул, что Россия победит в этом противостоянии за счет большей воли и умения справляться с трудностями. Поэтому США сейчас главное не допускать новой ошибки и не ставить мир на грань ядерной войны. Особенно после глупой идеи о расширении НАТО на восток.